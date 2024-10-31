Еще один педагог из Химок приобрел квартиру благодаря социальной ипотеке

Юлия Викторова преподает у начальных классов «Аэрокосмического лицея» в Химках. Новую трехкомнатную квартиру для своей семьи педагог приобрела благодаря программе «Социальная ипотека».

Стаж работы в образовательном учреждении у Юлии почти 25 лет. Она с детства мечтала обучать детей: тренировалась на бабушке с дедушкой.

«Я обожаю своих учеников. Даже когда ребята рассказывают о своих проблемах, недоразумениях, общение с ними так заряжает. После того, как удается помочь им разобраться, прийти к правильным выводам, на душе радостно», — рассказала Юлия Викторова.

Ранее педагог с мужем и детьми жила в одной квартире с родственниками. Региональные меры поддержки позволили ей значительно улучшить жилищные условия. Ее семье новая квартира кажется настоящим дворцом.

Напомним, что губернаторская программа «Социальная ипотека» действует с 2016 года. Она позволяет купить новое просторное жилье нуждающимся гражданам, работающим в сфере образования, науки или медицины.

Также учителя в школах Химок могут рассчитывать на такие меры поддержки, как служебное жилье, оплата проезда и путевки на отдых.

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