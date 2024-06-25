Учительница из Дмитрова победила на международной патриотической игре

Фото: Министерство образования МО

Педагог Дмитровского техникума Юлия Марченко стала победительницей международной патриотической онлайн-игры «Наша победа». Жюри оценило ее высокий профессионализм и отметило работу с молодежью — формирование у подростков уважения к ветеранам и героическому прошлому страны.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, торжественная церемония награждения состоялась в филиале Музея Победы, на которой присутствовали координатор федерального партийного проекта «Историческая память», депутат Государственной думы России Александр Хинштейн и председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», депутат Госдумы Ольга Занко.

В ведомстве отметили, что «Наша победа» — это образовательный проект, направленный на изучение истории и культурного наследия.

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