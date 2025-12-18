Учителю в Дедовске вручили знак отличия всероссийской премии «Наследие»

Илья Валерьевич Авраменко, преподаватель истории и обществознания, пополнил свою профессиональную копилку значимой наградой — знаком отличия «Звезда» литературной премии «Наследие». Несмотря на основную профессию учителя, он успешно выступил автором собственных стихов, включенных в альманах.

Литературная премия «Наследие» учреждена Российским союзом писателей совместно с Российским Императорским Домом под личным покровительством княгини Марии Владимировны с целью поиска новых талантливых авторов, творчество которых сохраняет традиционные культурные ценности.

«Дорогой Илья Валерьевич, наш педагогический коллектив и, конечно, учащиеся искренне поздравляют с такой наградой! Желаем вам здоровья и новых творческих идей, успехов в нелегком писательском труде», — поздравили мужчину коллеги.

Награждение прошло в Соборной палате в Москве в начале декабря.