Учителю из Долгопрудного одобрили социальную ипотеку

Ольга Козинова, учитель начальных классов из Долгопрудного, получила сертификат по программе «Социальная ипотека». Эта программа действует в Московской области для поддержки педагогов.

Ольга приехала в Долгопрудный из Брянской области шесть лет назад и устроилась работать в школу №16. Ее класс участвует в проекте «Математические классы Подмосковья».

Чтобы получить сертификат, Ольга собрала документы и прошла конкурс по видеоконференции. Жюри задало вопросы о ее педагогических достижениях и вкладе в развитие образования. В марте она подала заявку, а уже в июле получила сертификат.

Теперь Ольга с двумя детьми готовится к ремонту в просторной однокомнатной квартире в районе Новые Водники. Раньше ей приходилось вставать в шесть утра из-за расписания транспорта, хотя дорога до школы занимала всего пятнадцать минут. После уроков детям приходилось оставаться в школе до вечера и ждать маму. Теперь школа №16 видна из окна нового дома, и дорога до нее занимает около пяти минут.

«Мы в восторге. Свою работу и город я люблю, уезжать не планирую. Получив поддержку, понимаю, что останусь здесь надолго», — говорит учительница. Она поблагодарила министерство образования за возможность развиваться и отметила, что такая поддержка для педагогов очень важна.