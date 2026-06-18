Учителя Реутова внесли свои наказы в Народную программу

В Реутове состоялся круглый стол «Единой России» «Образование: единство усилий ради успеха», который прошел в новом корпусе школы № 10, построенном по Народной программе партии. Участниками мероприятия стали более 40 человек — директора и педагоги образовательных учреждений округа, представители родительской общественности.

Встречу открыл председатель Московской областной Думы, секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов, обозначивший главную задачу собрания — сбор наказов в новую народную программу. Он отметил, что в Реутове в 2021 году было собрано около 7 тысяч наказов, большая часть из которых реализована. Благодаря инициативам жителей в городе построены новые школьные корпуса, отремонтированы спортзалы и обновлены стадионы.

Среди озвученных предложений Игорь Брынцалов выделил проведение капитального ремонта школы № 3, совершенствование школьных лабораторий, а также модернизацию инфраструктуры колледжа «Энергия». «Именно здесь молодые люди получают не просто диплом, а реальную профессию. Окажем всю необходимую поддержку в дальнейшем развитии колледжа», — подчеркнул он. Глава Реутова Алексей Ковязин поддержал предложение о создании в школах округа дополнительных кибер- и ИТ-классов, отметив, что это современный подход к финансовому контролю и безопасности. Также прозвучал наказ от Лицея — отремонтировать школьный стадион для улучшения тренировочного процесса. Игорь Брынцалов отметил, что стадионы должны быть современными и безопасными, чтобы ребята могли развивать спортивные навыки и достигать результатов.

Участники круглого стола подвели итоги развития образования в округе. В Реутове сформирована сеть из восьми муниципальных образовательных комплексов, заработная плата учителей превышает областной целевой показатель на 27 процентов. Компенсацию аренды жилья в размере 30 тысяч рублей получают 109 педагогов, 15 учителям и 11 воспитателям предоставлено муниципальное общежитие. Обсуждалась подготовка кадров в рамках проекта «Профессионалитет». Игорь Брынцалов отметил, что благодаря сотрудничеству школ, колледжа «Энергия» и «НПО машиностроения» у молодежи есть возможность получить востребованную профессию и построить карьеру в родном городе. В рамках мероприятия делегация осмотрела обновленную школу № 10, входящую в «зеленую зону» рейтинга школ Московской области. В Реутове прошло более 40 программных мастерских, собрано свыше 3,5 тысячи наказов. Сбор предложений продолжается: оставить наказ можно на сайте естьрезультат.рф или по телефону 8-800-200-89-50.