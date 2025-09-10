Учителя Подмосковья подали еще более 1 тысячи заявок на выплаты по аренде жилья

Подмосковные педагоги могут онлайн подать заявку на получение выплат по аренде жилья. С начала года этой возможностью воспользовались более одной тысячи учителей.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, получить выплату могут учителя-предметники по самым востребованным дисциплинам. Это математика, русский язык, физика, биология и химия. При этом они должны работать не менее чем на 1,5 ставки, а их родственники не должны иметь в собственности жилые помещения в регионе.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Льготы и выплаты» и в мобильном приложении «Добродел». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и указать реквизиты для перечисления средств.