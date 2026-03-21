Учителя математики Подмосковья сразились в интеллектуальном турнире

В областном Технолицее имени В. И. Долгих в Истре 21 марта прошла олимпиада для учителей математики. В интеллектуальном турнире приняли участие более 200 педагогов из Московской области.

Олимпиада проходила на трех уровнях: для учителей пятых-шестых классов, седьмых-девятых классов и 10-11 классов. Задания были разнообразными и требовали не только знаний методики преподавания, но и умения анализировать условия и находить оптимальные решения.

«Перед началом олимпиады для учителей были организованы различные математические активности, включая танграм, моделирование и математические игры», — отметили в пресс-службе Министерства образования Московской области.