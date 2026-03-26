Учителей математики и информатики Подмосковья пригласили на семинар «ПРИмер»

Гимназия им. Е. М. Примакова

Центр профессионального развития педагогов Гимназии им. Е. М. Примакова «ПРОопыт» организует семинар «ПРИмер» для учителей математики и информатики. Мероприятие запланировано на 4 апреля и начнется в 11:00 в Гимназии им. Е. М. Примакова.

На встрече будут обсуждаться методические подходы к обучению математике и особенности преподавания информатики для разных возрастных групп. В секции «Математика» участники смогут послушать выступления на темы: «Повторение курса планиметрии на основе задач с укрупненной группой вопросов»; «Комбинаторика в школьном курсе математики: от пятого класса до ЕГЭ»; «Математический диктант: традиции и идеи».

В секции «Информатика» будут подняты вопросы: «Цикл подготовки школьников к олимпиадам по информатике»; «Информатика в основной школе»; «Подходы в преподавании информатики в седьмых-девятых классах».

Участие в семинаре бесплатное, регистрация уже открыта. За подробностями можно обратиться по ссылке для регистрации.