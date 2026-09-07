Учителя из Солнечногорска признали лучшим преподавателем ОБЖ в Подмосковье

Учитель основ безопасности и защиты Родины Олеся Ромадова стала лауреатом областного конкурса «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» и получила премию губернатора Московской области. Она работает в лицее № 1 имени Александра Блока в Солнечногорске.

Педагогу присудили награду в номинации «Лучший учитель основ безопасности жизнедеятельности». Олеся Ромадова работает в сфере образования 10 лет.

«Учитель помогает воспитывать ответственность, дисциплину, умение принимать решения в сложных ситуациях, заботиться о себе и окружающих. Именно такие педагоги формируют у ребят важные жизненные навыки и правильные ценности. Поздравляю Олесю Геннадьевну с этой высокой наградой», — сказал глава Солнечногорска Константин Михальков.

Областной конкурс для педагогов в этом году состоялся в 11-й раз. Всего определили 18 победителей — по одному в каждой номинации. При подведении итогов оценивали результаты обучения школьников, их участие в олимпиадах и конкурсах, а также профессиональную деятельность педагогов. Победителям предусмотрено денежное вознаграждение из бюджета Московской области.