Учителя из Подмосковья победили на всероссийском педагогическом конкурсе

Финал всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2025» проходил в столице с 6 по 11 апреля. Победу в двух номинациях одержали преподаватели из Московской области.

В финал конкурса вышли 216 педагогов из разных регионов России, в том числе 16 представителей Подмосковья. Участники состязались в восьми категориях.

Лучшим в номинации «Молодые учителя» стал преподаватель математики из школы № 9 Раменского муниципального округа Дмитрий Костенко. В категории «Молодые педагоги-психологи» первое место заняла сотрудница школы № 3 городского округа Щелково Ксения Королева.

В общей сложности в конкурсе приняли участие около двух тысяч педагогов, которые продемонстрировали свои знания и умения во время занятий, мастер-классов и выступлений.

В Министерстве образования Московской области напомнили, что конкурс «Педагогический дебют» проводят с 2006 года для поддержки талантливых молодых преподавателей и повышения престижа профессии.