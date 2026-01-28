Учителя из Одинцова приняли участие в областном слете молодых педагогов

Пятый региональный слет молодых педагогов и их наставников прошел в Подмосковье. Главной темой встречи стало формирование функциональной грамотности — это одно из ключевых направлений современного образования.

Сразу 18 молодых учителей из Одинцовского округа принимали участие в заочном этапе слета, представив свои методические разработки. Очную защиту в Корпоративном университете развития образования провели двое из них, педагоги из Одинцовской гимназии № 11 — преподаватель русского языка и литературы Владислав Комышев и учитель начальных классов Ангелина Шохина. Доклады, в которых педагоги из Одинцова представили свои наработки, вызвал большой интерес у коллег и экспертов.

Участники мероприятия совместно с наставниками обсудили роль и возможности цифровизации образовательного процесса, методы применения искусственного интеллекта для обучения детей и оценивания результатов педагогической деятельности.