Учителя из Наро-Фоминска Архарову наградили знаком отличия «За наставничество»

Учитель русского языка и литературы школы № 3 имени Героя Советского Союза Дмитрия Погодина награждена знаком отличия «За наставничество». Наталья Петровна Архарова работает в образовательной сфере 35 лет.

Наталья Архарова имеет высшую квалификационную категорию. Она отмечена званиями «Почетного работника общего образования Российской Федерации» и «Заслуженного работника образования Московской области». Наталья Петровна также получила диплом победителя в конкурсе лучших учителей Министерства просвещения России.

Награждение прошло в Доме правительства Подмосковья в Красногорке. Традиционный съезд учителей открыли губернатор региона Андрей Воробьев и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Поздравляю Наталью Петровну с заслуженной наградой и желаю дальнейших успехов!» — поздравил учителя глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

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