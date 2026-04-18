Учителя из Лобни приняли участие во Всероссийском педагогическом съезде

Представители школы № 9 Лобни приняли участие во Всероссийском педагогическом съезде «Моя страна» в Санкт-Петербурге. По итогам конкурса «500 лучших образовательных организаций страны — 2026» учреждение получило звание лауреата.

Делегация школы № 9 посетила съезд, который проходил с 13 по 18 апреля в Санкт-Петербурге. В ее состав вошли директор Ирина Кырма и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Эльвира Кравченко.

Основной темой съезда в Год единства народов России стало развитие устойчивой образовательной среды. Участники обсудили ключевые направления в сфере образования и обменялись опытом.

Программа включала конференции, круглые столы, мастер-классы и профессиональные консультации. Педагоги также приняли участие в стажировочных сессиях.

В рамках съезда подвели итоги всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны — 2026». Школа № 9 из Лобни вошла в число лауреатов в номинации «Лучшая общеобразовательная организация 2026». Учреждению вручили диплом и памятную медаль.

«Этот конкурс подтверждает, что наша школа движется в верном направлении. Для нас важно не только давать знания, но и формировать интерес к обучению и развитию», — отметила директор Ирина Кырма.

В администрации школы подчеркнули, что высокая оценка стала результатом работы педагогов, учеников и их родителей.