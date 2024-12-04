Учителя из Лобни приняли участие в педагогической конференции

Посвященная вопросам воспитания подрастающего поколения региональная конференция прошла в Государственном университете просвещения в Подмосковье. Лобню на мероприятии представили муниципальный координатор Всероссийского конкурса «Навигаторы детства» и советники школ по воспитанию.

Конференцию посетили координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Анна Лялина и советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школ № 2, № 6, № 8, № 10 и Инженерно-технического лицея «Авиатика».

Собравшиеся обсудили методы развития подрастающего поколения, взаимодействие с родителями, участие в сообществе «Движения Первых», организацию единой экосистемы воспитания на всех уровнях образования. Также на встрече затронули тему распространения проектов «Орлята России» и «Орлята-дошколята».

Участники конференции подчеркнули, насколько важна роль советника по воспитанию в современной школе. Такие специалисты формируют у ребят ценности, необходимые для успешного взаимодействия в обществе.

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