Учителя из Химок приняли участие во встрече с патриархом Кириллом

Делегация педагогов из Химок участвовала во встрече со Святейшим патриархом Кириллом и министром просвещения Сергеем Кравцовым в Храме Христа Спасителя. С 1 сентября 2026 года в школах вводится предмет «Духовно-нравственная культура России».

Педагоги из Химок вошли в число участников первой в истории встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с российским учительством. Мероприятие, организованное Министерством просвещения и Русской Православной Церковью, собрало около тысячи педагогов со всех регионов страны, включая новые территории.

«Мы с вами живем в особое время, но это требует от нас и особой ответственности за то, что мы делаем, каждый на своем месте. Особая ответственность — на педагогах, на тех, кто воспитывает молодежь. Очень большая ответственность — на духовенстве, почему и требования к духовенству сегодня повышены так, что батюшки предыдущего поколения и представить себе не могли, сколько вопросов обращается в их адрес по поводу организации приходской деятельности. Но все это действительно необходимо для того, чтобы нам сообща решать все проблемы, которые еще стоят на пути нашего народа. И я верю, что такие собрания, как это, служат доброму делу совершенствования наших общественных отношений и помогут в решении задач, которые сегодня стоят перед страной и перед многими из нас», — отметил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В рамках открытого диалога учителя смогли задать вопросы Патриарху и министру, а затем работа продолжилась в тематических секциях. Событие стало важным шагом в укреплении взаимодействия между педагогическим сообществом, государством и духовенством для решения современных образовательных задач.