Учителя из Богородского округа вышли в финал конкурса «Педагогический дебют — 2026»

Итоги заочного этапа всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2026», который проводится при поддержке Министерства просвещения России, стали известны на этой недели. Целью соревнования является создание условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников.

С 1 ноября по 15 декабря 2025 года проходил заочный этап конкурса. Он включал в себя представление портфолио, методических разработок и видеоуроков, которые оценивались жюри по критериям инновационности, эффективности и соответствия современным образовательным стандартам.

По итогам заочного этапа были определены победители, которые продолжат борьбу за звание лучшего молодого педагога на очном этапе конкурса.

Среди победителей заочного этапа от Богородского округа: Дарья Лапшина, педагог-психолог Центра образования № 10 — в номинации «Молодые педагоги-психологи», Илья Кувшинов, учитель математики ЦО «Старокупавинский лицей» — в номинации «Молодые учителя», Владлена Петракова, учитель начальных классов ЦО № 45 — в номинации «Молодые учителя», Анастасия Бравкова, учитель начальных классов ЦО № 83 — в номинации «Молодые классные руководители».