Учителя физкультуры приняли участие в школьном турнире в Солнечногорске

В соревнованиях приняли участие команды из «Школьной лиги». Учителя физкультуры не только подготовили и тренировали свои команды из 10 человек, но и сами активно участвовали в состязаниях — это было обязательным условием.

«Данным мероприятием мы хотели красиво закрыть спортивный школьный сезон. Участвовали учителя и ребята, которые достойно защищали честь своих образовательных учреждений на муниципальном и региональном уровнях на протяжении учебного года. Надеюсь, они получили неоценимый опыт и исключительно положительные эмоции», — отметила заместитель главы Солнечногорска Ирина Тишина.

Соревнования были напряженными, и до финала оставалось неясным, кто станет победителем. Лицей № 7 под руководством Дениса Плаксина, мастера спорта России по спортивной аэробике и победителя муниципального этапа конкурса «Учитель здоровья России», смог одержать победу.

«Последнее заключительное испытание по футзалу стало решающим. Мы боролись до последнего, и благодаря тому, что успешно представили эту дисциплину, нам удалось выиграть. Наши ребята очень сплоченные, горой друг за друга и всегда готовы прийти на помощь, что тоже сказалось на общем результате», — сказал Денис Плаксин.

Победителей и призеров наградили кубками. Организаторы планируют развивать соревнования, увеличивать количество дисциплин и привлекать к участию команды из соседних муниципалитетов.