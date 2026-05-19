Учителя физической культуры из Подмосковья участвуют во всероссийском съезде в Тульской области

С 18 по 22 мая в Тульской области проходит Всероссийский съезд учителей физической культуры. Участниками мероприятия стала делегация из Московской области. Цель съезда — обмен педагогическим опытом, повышение квалификации учителей физической культуры и популяризация спорта среди молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Делегация Подмосковья активно включилась в программу съезда. Интерес у участников вызвал мастер-класс «Гандбол — самая развивающая игра с мячом», организованный Федерацией гандбола России. Также для участников была организована экскурсия в музей шахмат, где гости узнали об истории интеллектуального спорта. Кроме того, педагоги приняли участие в мастер-классе по изготовлению тульских пряников.

«Участие во Всероссийском съезде учителей физической культуры позволяет педагогам Подмосковья обмениваться опытом с коллегами из других регионов, осваивать новые методики и внедрять их в образовательный процесс. Это важное событие для развития школьного спорта в регионе», — отметили в Министерстве образования Московской области.