Учителя Богородского округа приняли участие в областном форсайт-слете

Региональный форсайт-слет «Методический импульс: Смыслы. Идеи. Действия» прошел в Центре образования «Богородский». В зале собрались представители администрации Богородского округа, предприятий и учебных заведений, муниципальные координаторы, школьные администраторы и педагоги-навигаторы из 26 муниципалитетов Подмосковья.

Участие в мероприятия приняли все те, кто играет ключевую роль в реализации всероссийского проекта «Единая модель профориентации „Билет в будущее“».

Это была не просто встреча, а возможность погрузиться в атмосферу инноваций, обмена опытом и поиска новых решений. Участники обсудили актуальные вопросы, поделились лучшими практиками и новыми идеями, которые в дальнейшем посодействуют в реализации важной миссии — помочь каждому школьнику найти свой путь в профессиональном будущем.

В рамках мероприятия работала «Информационная лавка», где были представлены учебные заведения и предприятия округа.

Практическая часть прошла в формате «Профориентационной рулетки» — участники смогли попробовать себя в разных направлениях и получить практический опыт.