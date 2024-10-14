Учителя Богородского округа приняли участие в марафоне педагогических достижений

Это традиционное событие для подмосковной системы дошкольного образования. Данное мероприятие всегда вызывает огромный интерес у руководителей и работников детских садов.

Первой площадкой марафона стал Государственный гуманитарно-технологический университет, который распахнул свои двери для 78 руководителей и педагогов образовательных учреждений Московской области из 11 городских округов. Спикерами стали директор центра образования № 21 Татьяна Пак, которая представила участникам опыт работы по патриотическому воспитанию дошкольников, и заместитель директора центра образования «Богородский» Маргарита Сердитова познакомила с эффективными формами построения партнерских взаимоотношений образовательной организации, семьи и социума в процессе приобщения детей к здоровому образу жизни, физкультуре и спорту.

На форуме педагоги имели возможность перенять уникальный опыт от победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства. В программе были образовательные практикумы, лекции, мастер-классы и презентации лучших педагогических практик. Все это — бесценный ресурс для развития системы дошкольного образования в Богородском округе.