Учители Подмосковья подали еще 3 тысячи онлайн-заявок на выплаты по аренде жилья

С начала года педагоги Подмосковья подали более трех тысяч заявок на выплаты по аренде жилья. Сделать это можно на региональном портале.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Получить выплату могут учителя математики, русского языка, физики, информатики, биологии и химии. При этом они должны работать не менее чем на 1,5 ставки, а в их семье ни у кого не должно быть собственного жилья или договора социального найма.

Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и указать реквизиты для перечисления средств. При этом нужно дать согласие супруга на обработку персональных данных.