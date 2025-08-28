Учителей из Солнечногорска наградили на областном форуме

На областном форуме «Воспитание гражданина и патриота — фундамент национальной безопасности России» чествовали педагогов школы № 5 Солнечногорска. Заместитель директора по воспитательной работе Тамара Пичугина и учитель начальных классов Мария Скиба получили почетные грамоты Министерства образования Московской области. Награды вручены за многолетнюю деятельность и высокий уровень профессионализма.

Мероприятие прошло в учебно-методическом центре «Авангард» и собрало свыше тысячи представителей сферы воспитания и молодежной политики Подмосковья. В числе участников — представители муниципальных органов власти, школ, колледжей, университетов, общественных и спортивных организаций, а также участники специальной военной операции.

Солнечногорскую делегацию представляли не только учителя, но и представители Движения Первых вместе с активной молодежью. Они обсудили вопросы воспитания и обменялись успешными практиками с коллегами.

«Особенно радостно, что среди множества талантливых педагогов Тамара Пичугина и Мария Скиба получили такое заслуженное признание. Спасибо за ваш неоценимый вклад в образование и воспитание наших детей», — поблагодарил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Кроме пленарных заседаний, гости форума посетили тематические мастер-классы, а также побывали на интерактивной выставке «Растим патриотов Подмосковья вместе!», где познакомились с передовыми подходами к воспитательной работе.