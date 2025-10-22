Учителей информатики из Подмосковья пригласили на вебинар проекта «Урок цифры»

Подмосковных учителей информатики пригласили на новый вебинар проекта «Урок цифры». Его посвятят видеоплатформам. На онлайн-встрече педагогам покажут, как интересно преподносить школьникам информацию о сервисах хранения и распространения контента на примере VK Видео.

С учителями поделятся готовыми сценариями, методичками, вариантами уроков и практическими инструментами. Материалы должны будут помочь вовлечь учеников в проектную работу и развить у ребят цифровую грамотность и критическое мышление.

Вебинар пройдет 23 октября в 10:00 по ссылке и будет доступен после в записи.