Учитель Вера Чепухалина из Чехова получила премию губернатора Подмосковья

Веру Чепухалину из Чехова наградили премией губернатора Московской области за добросовестную работу. Учительница биологии Новобытовской школы попала в сотню лучших педагогов региона.

Конкурс на денежное поощрение лучших учителей проводится в Подмосковье каждый год. Победителям выплачивают премию в размере 100 тысяч рублей.

На этот раз в числе лучших оказалась преподаватель биологии Вера Чепухалина. Ее ученики часто занимают призовые места на олимпиадах и всероссийском конкурсе «Большая перемена». Кроме того, Новобытовская средняя школа, где работает педагог, входит в топ-25 лучших учебных заведений конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского сада на 320 мест в Солнечногорске. Его достроят в микрорайоне Рекинцо-2 к сентябрю.

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