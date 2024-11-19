Учитель из Воскресенска примет участие в конкурсе «Педагогический дебют»

Учитель английского языка в Воскресенске Эвелина Корчагина примет участие в областном конкурсе для молодых специалистов «Педагогический дебют». Состязания пройдут в городе Орехово-Зуево с 24 по 28 ноября.

Эвелина Алексеевна преподает английский язык в лицее имени Героя Советского Союза Стрельцова. Она победила в муниципальном этапе конкурса и прошла в областной этап.

Молодой педагог приняла участие в круглом столе на тему «Обобщение и распространение педагогического опыта победителей муниципального этапа областного конкурса». Лауреаты конкурса «Педагогический дебют» прошлых лет рассказали, на что нужно обратить внимание при подготовке к испытаниям, и ответили на вопросы об организации конкурса.

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