Учитель русского языка Егор Зайцев пополнил штат школы в Воскресенске

Егор Зайцев, выпускник и медалист воскресенской школы «Наши традиции», вернулся в родные стены в качестве учителя русского языка и литературы. Молодой педагог, обладающий редкой для своего возраста мудростью, делает акцент на принципе «Не навреди» в своей преподавательской практике.

Вдохновленный словами университетского преподавателя о том, чтобы «нести с собой магию предмета», Егор с энтузиазмом воплощает этот принцип в своей работе. Он стремится показать ученикам, что русский язык и литература — это не просто учебники, а живая и захватывающая часть жизни. Его уроки наполнены историями о великих писателях и о том, как слова могут влиять на мир и отражать реальность.

В настоящее время Егор продолжает свое образование в Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне, совершенствуя свои педагогические навыки. Он убежден, что путь учителя — это постоянное развитие и поиск новых методов и подходов. После окончания университета он планирует вернуться в родную школу, где его уже ждут ученики, жаждущие новых знаний и открытий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».