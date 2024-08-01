Учитель Ольга Миляева из Лобни получила премию губернатора Подмосковья

В Московской области завершился конкурс на денежное поощрение губернатора для лучших учителей. В этом году в список победителей вошла учитель физической культуры Ольга Миляева из школы № 6 имени Вячеслава Сахнова городского округа Лобня.

Ольга Юрьевна имеет за плечами 22 года стажа работы в образовании и окончила Узбекский государственный институт физической культуры, получив специальность «физическая культура, тренер-преподаватель по фехтованию». Педагог обладает высшей квалификационной категорией.

Напомним, что с 2010 года денежное поощрение получают 1 000 учителей России, каждому из которых вручается сумма в 200 тысяч рублей. Кроме того, 100 учителей Московской области получают дополнительное денежное поощрение от губернатора, которое составляет 100 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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