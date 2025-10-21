Учитель Немчиновского лицея купила квартиру в Одинцове по льготной ипотеке

«Дом расположен в городе Одинцово и еще строится, ключи обещают выдать в 2028 году. Квартира будет без отделки, поэтому предстоит сделать ремонт. Самое важное для нас было найти жилье поближе к моей работе, так и получилось, мы очень рады», — поделилась впечатлениями Екатерина.

Добавим, что реализация программы «Социальная ипотека» продолжается в Московской области в рамках региональной госпрограммы «Жилище». Данный проект позволяет улучшить жилищные условия с помощью государственной поддержки, низкой процентной ставки и внесением первоначального взноса. Помощь могут получить учителя, воспитатели, врачи, молодые специалисты.