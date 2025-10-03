Учитель начальных классов из Подмосковья получил благодарность президента

С 1 по 3 октября на площадке Национального центра «Россия» проходит Форум классных руководителей, организованный Минпросвещения России по поручению президента Владимира Путина. В нем принимают участие 52 педагога и куратора СПО из 28 округов Подмосковья.

Учитель начальных классов гимназии № 6 в Солнечногорске Валентина Шикер получила благодарственное письмо президента России за большой вклад в развитие профессионального педагогического сообщества. Награду ей вручил начальник Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Программа форума включает прямую линию с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, заседание Совета по защите чести и достоинства педагогов, а также работу Всероссийского экспертного совета при Минпросвещения.

Валентина Шикер отметила, что форум стал для нее возможностью встретиться с коллегами из разных регионов и почувствовать себя частью большой педагогической семьи.