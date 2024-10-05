Учитель музыки из Солнечногорска стал победителем премии Президента России

Итоги конкурса подвели в Министерстве культуры Российской Федерации в Международный день музыки. Премии лучшим преподавателям учреждены указом президента России в 2022 году. В этом году в конкурсе участвовали 554 кандидата, в числе которых 150 педагогов из 49 регионов страны стали победителями.

Комиссия Министерства культуры России оценивала участников по различным критериям, включая авторские подходы в образовательном процессе, достижения учеников и участие в творческих мероприятиях.

«От всей души поздравляю прекрасного во всех смыслах, талантливого человека и педагога Ираиду Соловьеву с абсолютно заслуженной победой. К слову, она стала в этом году единственным представителем Московской области, удостоившимся этой престижной награды», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Ираида Соловьева окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Николая Римского-Корсакова, она преподаватель хоровых дисциплин и классического вокала высшей квалификации. Педагог руководит вокальными ансамблями «Ирис» и «Святки». Ее воспитанники — лауреаты и дипломанты множества всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей. Они принимали участие в благотворительных концертах, в том числе в поддержку бойцов специальной военной операции и военнослужащих, проходящих реабилитацию в санаториях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».