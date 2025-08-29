Учитель математики Сергей Заплатов пополнил штат Воскресенской кадетской школы

В новом учебном году штат Воскресенской кадетской школы пополнится: на должность учителя математики и информатики пришел 25‑летний Сергей Заплатов. Для него сентябрь станет реализацией детской мечты — впервые выйти к школьной доске в роли педагога.

В 2023 году Сергей окончил Государственный социально‑гуманитарный университет в Коломне по направлению «Математика и информатика». Перед началом преподавательской работы он отслужил в армии, где приобрел качества, которые, по его словам, особенно ценны в кадетской среде.

«Кадеты — не совсем обычные ученики: есть особенности в поведении и внешнем виде, дисциплина здесь на первом месте», — отмечает Заплатов.

Еще будучи школьником, он привык помогать одноклассникам с трудными заданиями, и теперь намерен применить свои знания и опыт в профессиональной деятельности. Как молодому специалисту ему предусмотрены дополнительные выплаты в размере шести тысяч рублей.