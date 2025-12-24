Учитель математики из Шатуры вошел в топ-10 лучших педагогов Подмосковья

Итоговое мероприятие, посвященное первым результатам реализации федерального проекта «Универсальная библиотека цифрового образовательного контента» прошло 21 декабря в Москве. Учитель математики шатурской школы № 1 Наталья Кирсанова вошла в десятку лучших педагогов Подмосковья и получила награду в номинации «Лучший учитель в освоении Универсальной библиотеки ЦОК».

В торжественном мероприятии подведения итогов приняли участие педагоги и представители образовательных организаций из 50 регионов России, включая Московскую область.

Эта высокая награда — подтверждение ее ежедневного упорного труда, новаторского подхода и активного применения цифровых образовательных ресурсов в повседневной учебной деятельности.

Напомним, проект «Универсальная библиотека ЦОК» стартовал 1 сентября 2025 года в рамках федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», что входит в государственную программу «Информационное общество».

Он реализуется при поддержке Минцифры России и Минпросвещения России и направлен на повышение доступности и создания равных условий для получения качественного образования детьми вне зависимости от места их проживания и социального статуса семей.