Учитель математики из Луховиц вышел в полуфинал телешоу «Классная тема!»

Учитель математики луховицкой гимназии № 10 оказался в числе полуфиналистов четвертого сезона телешоу «Классная тема!» на канале «Россия». Об этом сообщили в Минобразования Подмосковья.

На проекте педагоги могут продемонстрировать свои профессиональные качества, таланты и способности мотивировать учеников. В этом году участниками проекта стали 6720 учителей из разных регионов. При отборе они проходили тестирование и показывали свои видеовизитки, а также готовили открытые уроки.

Осенью состоится народное голосование, благодаря которому определят семь финалистов. Уже они будут бороться за победу на телеканале «Россия».

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что главнее профессии учителя на земле нет, ведь именно педагоги не просто дают знания, но и формируют будущее страны. Проект дает возможность показать, какой вдохновляющей может быть эта профессия, ведь даже самый сложный предмет может стать интересным благодаря хорошему учителю.

В Министерстве образования добавили, что победитель сможет записать авторскую передачу на федеральном канале и поделиться в ней своими знаниями. Участники получат специальные подарки, например, образовательные путешествия, стажировки и другие ценные призы.

Телешоу организует Минпросвещения России, информационную поддержку в проведении оказывает соцсеть «Вконтакте».