Учитель математики из Черноголовки выиграл конкурс для преподавателей

Святослав Иерусалимов, учитель математики из Новой Черноголовской школы, одержал победу во Всероссийском конкурсе для преподавателей точных наук «Вклад в поколение». Конкурс, призванный выявить и поддержать наиболее выдающихся педагогов, отметил Святослава как достойного претендента, вручив ему не только денежный приз, но и доступ к уникальным методическим материалам.

«Эти ресурсы открывают новые горизонты для внеурочной работы с одаренными детьми, позволяя развивать их потенциал на самом высоком уровне. Победа в таком масштабном конкурсе — это не только признание заслуг, но и возможность для дальнейшего профессионального роста. Педагоги, проявившие себя во „Вкладе в поколение“, получают шанс участвовать в разнообразных профессиональных семинарах и конференциях», — отметили организаторы.

В январе в образовательном центре «Сириус» пройдет масштабная конференция. Организатором выступит Президентский физико-математический лицей № 239. Сам Святослав, делясь впечатлениями от победы, рассказал о своем пути к этому триумфу. Конкурс «Вклад в поколение» оказался многогранным испытанием, состоящим из четырех этапов. Начиналось все с решения нестандартных задач с открытым ответом, требующих не только знаний, но и творческого подхода.

Затем участникам предстояло продемонстрировать умение выявлять и исправлять ошибки в работах учеников. Третий этап представлял собой интервью, где педагог рассказывал о своей профессиональной деятельности, философии преподавания и методах работы. Завершающим аккордом стало задание на решение задач на скорость.