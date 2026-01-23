Учитель математики из Богородского округа стал лауреатом областного конкурса

Церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса «Педагогический дебют-2025» состоялась 22 января в Министерстве образования Московской области. Соревнование, которое проводится в Подмосковье с 2015 года, традиционно выявляет самых перспективных учителей со стажем работы до трех лет.

Среди награжденных был учитель математики из Богородского округа Илья Кувшинов (Центр образования «Старокупавинский лицей»). В начале декабря на площадке Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве проходил областной конкурс «Педагогический дебют-2025», и Илья Кувшинов продемонстрировал высокий уровень профессионализма, инновационный подход к преподаванию и умение вдохновлять своих учеников. Его работу высоко оценило жюри, состоящее из опытных педагогов и экспертов в области образования.

Конкурс, проводимый Министерством образования Московской области, объединяет самых талантливых и перспективных педагогов региона. Он направлен на повышение престижа профессии учителя и создание профессионального сообщества молодых педагогов. За десять лет существования конкурса его участниками стали более 500 молодых специалистов, что демонстрирует устойчивый интерес к профессии и высокий уровень подготовки новых педагогических кадров в регионе.