Учитель математики из Богородского округа победил в областном конкурсе

С 2 по 6 декабря на площадке Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве проходил престижный областной конкурс «Педагогический дебют-2025». Он собрал 55 победителей муниципальных этапов из округов Московской области.

Молодой специалист из Богородского округа, учитель математики Центра образования «Старокупавинский лицей» Илья Кувшинов стал победителем престижного конкурса. Он продемонстрировал высокий уровень профессионализма, инновационный подход к преподаванию и умение вдохновлять учеников. Работу Ильи Кувшинова высоко оценило жюри, состоящее из опытных педагогов и экспертов в области образования.

Победа в «Педагогическом дебюте» является значимым достижением и открывает новые возможности для профессионального роста и развития. Этот конкурс объединяет самых талантливых и перспективных педагогов России. Он проводится с 2015 года и направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи, повышение престижа профессии учителя и создание профессионального сообщества молодых педагогов.