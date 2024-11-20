Социальная ипотека помогла учителю в Балашихе приобрести квартиру

Учитель русского языка и литературы школы № 32 в Балашихе Жанната Бадакова купила двухкомнатную квартиру благодаря социальной ипотеке. Она выбрала жилье рядом с образовательным учреждением.

Жанната Бадакова приехала в Балашиху из Астраханской области. Раньше она снимала квартиру по договору аренды. Когда в социальных сетях узнала о региональной программе для педагогов — решила принять в ней участие.

Жанната Бадакова преподает русский язык и литературу в школе № 32 в жилом комплексе «Измайловский лес». Именно здесь она приобрела жилье.

«Я купила квартиру в жилищном комплексе „Измайловский лес“, где раньше снимала. Теперь у меня там — собственная „евродвушка“. На территории находится школа. Так что, на работу я хожу пешком, очень удобно», — сказала Жанната Бадакова.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственную квартиру уже купили медики, учителя, воспитатели, молодые ученые, молодые специалисты в области ОПК и тренеры. Главное условие льготы — отсутствие личного жилья или наличие жилья менее учетной нормы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о льготах для педагогов в регионе.

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