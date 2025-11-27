Учитель из Зарайска стал призером всероссийской педагогической олимпиады

Преподаватель английского языка из Зарайска Александр Захаров принял участие в состязании «PrоУспех 2025». Он занял призовое место конкурса.

Ранее Александр работал переводчиком и активно занимался спортом. Он является единственным жителем Зарайска, преодолевшим дистанцию Ironman: мужчина совершил заплыв на 3,8 километра, велозаезд на 180 километров и полный марафон на 42,2 километра.

Получив травму, после которой заниматься стало сложно, он пошел преподавать в местном лицее.

«Для меня это был осознанный и важный шаг. Я хочу не только давать детям знания, но и на собственном примере показывать, что любые барьеры можно преодолеть», — сказал Александр Захаров.

Также, несмотря на плотный график, Александр продолжает саморазвиваться. Накануне он поступил в аспирантуру, чтобы не останавливаться на достигнутом.