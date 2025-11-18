Учитель из Зарайска стал победителем чемпионата «Абилимпикс»

Финал соревнования проходил в Москве в начале ноября. Национальный чемпионат собрал 912 участников со всей России, включая студентов, молодых специалистов и опытных профессионалов.

Участникам нужно было провести фрагмент урока по окружающему миру с использованием современного робототехнического набора Matatalab. Преподаватель истории и обществознания в Зарайском педагогическом колледже Сергей Дергачев стал лучшим в компетенции «Учитель начальных классов» и завоевал золотую медаль.

Молодой специалист вернулся в Зарайск после окончания колледжа, чтобы работать учителем. За три года работы Сергей Дергачев успел завоевать уважение и признание студентов. Способности педагога сразу заметила его наставник Галина Городничева.

Сергей Дергачев рассказал, что за время подготовки к чемпионату он узнал много нового и интересного, что обязательно применит в своей практике.