Учитель из Воскресенска вошел в топ лучших педагогов Подмосковья

В августе на традиционных педагогических конференциях депутаты «Единой России» и представители сферы образования обсуждают предложения в народную программу партии. В центре внимания — развитие системы образования, поддержка педагогов и создание условий для профессионального роста молодых специалистов.

Одним из примеров эффективной работы учителя стал опыт преподавателя «Основ безопасности и защиты Родины» из Воскресенска Владимира Рассказова. Благодаря его урокам и наставничеству ученики лицея имени Стрельцова успешно выступают на всероссийских олимпиадах, а сам педагог вошел в число ста лучших учителей Подмосковья.

«Какого-то большого секрета нет. Мы просто любим этим заниматься. И дети любят предмет. Я сам занимаюсь им уже 20 лет. Государство обратило внимание на проблему нехватки учителей, поэтому сейчас действуют различные программы поддержки. Насколько я знаю, молодым педагогам предоставляют жилье на льготных условиях. Это большое дело. Когда я только начинал работать учителем и приехал из другого города, для меня этот вопрос был очень острым. Сейчас государство помогает, предоставляет жилье и льготы. Я считаю, что сегодня учителя действительно получают поддержку», — рассказал Владимир Рассказов.

«Поддержка педагогов в Подмосковье синхронизирована с федеральными решениями. Внедряется единый стандарт документов и закрепляется институт наставничества. По сути, это создает прочный фундамент для передачи опыта от старшего поколения учителей к молодым», — отметил член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Матвиенко.

Согласно указу президента «О дополнительных мерах поддержки учителей», в течение шести месяцев планируется внедрить единый федеральный образец удостоверения учителя. Для молодых специалистов также вводится обязательная система наставничества сроком не менее одного года.