Учитель из Воскресенска Данила Борисов вошел в пятерку лучших в Подмосковье

В Московской области завершился второй этап регионального конкурса для учителей общеобразовательных школ «Учитель года Подмосковья — 2025». По итогам тура были определены пять лауреатов, которые осенью продолжат борьбу за звание лучшего педагога региона.

Среди них — учитель истории и обществознания из гимназии № 1 города Воскресенска, Данила Николаевич Борисов.

Конкурсные испытания включали в себя множество сложных заданий, направленных на выявление профессиональных навыков участников. В рамках мастер-классов финалисты представили свои авторские методики, которые уже доказали свою эффективность на практике. Также прошел этап «Вопрос учителю года», где педагоги отвечали на актуальные и непростые вопросы от школьников, родителей, коллег и журналистов в формате открытой пресс-конференции.

При оценке конкурсантов жюри учитывало не только их профессиональные умения и педагогическое мастерство, но и широту взглядов, способность к диалогу и искренность в подходе к профессии.