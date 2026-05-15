Учитель из Удмуртии победила в конкурсе «Учитель года» в округе Пушкинский

Учитель физики Ольга Лялина переехала в округ Пушкинский по программе «Земский учитель» в 2025 году из Удмуртской Республики. В первый же год работы в Правдинском образовательном комплексе № 2 она стала победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года».

Программа «Земский учитель» — федеральная инициатива, действующая с 2020 года по поручению президента России. Ее цель — решить проблему нехватки педагогов в малых населенных пунктах.

Ольга Лялина рассказала, что программа дала ей множество возможностей для самореализации. Как земский учитель, она получила положенную выплату, также получает компенсацию за аренду жилья в Подмосковье. В ее планах — получение социальной ипотеки для учителей, документы уже подданы.

14 мая на встречу с педагогом приехала депутат Совета депутатов округа Пушкинский Анна Дунаева. Они обсудили качество образовательных услуг в округе, методику преподавания и профессиональные планы Ольги.