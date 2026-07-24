22 июля Заира Дадаева представила на суд жюри вокальный номер на родном кумыкском языке. На сцене ее поддержали участники ансамбля «Молодость Кавказа» филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого, исполнившие лезгинку. В зрительном зале за конкурсантку болели дети, коллеги, депутаты окружного Совета, представители Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко отметил, что за выступлением Заиры Дадаевой стоит большая личная история.

«Заира Магомедовна — учитель начальных классов школы № 19 имени Романа Катасонова. Она воспитывает в учениках патриотизм так же, как и в собственных детях. Ее супруг Рашид с 2022 года выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Кроме того, Заира занимается волонтерской деятельностью: выступает в госпиталях перед ранеными военнослужащими, участвует в сборе гуманитарной помощи и плетении маскировочных сетей», — рассказал Алексей Шимко.

Одна из главных задач конкурса — поддержка семей защитников Отечества, укрепление патриотизма и традиционных духовно-нравственных ценностей. Для Заиры Дадаевой эти принципы стали частью повседневной жизни.

«Она достойно представила Серпухов. Финал конкурса состоится в сентябре, но для нас Заира уже победитель», — подчеркнул Алексей Шимко.