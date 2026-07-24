Учитель из Серпухова вышла в полуфинал конкурса «Женщина — Герой 2026»
Учитель начальных классов школы № 19 имени Романа Катасонова Заира Дадаева стала полуфиналисткой регионального конкурса «Женщина — Герой 2026». Конкурс проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.
22 июля Заира Дадаева представила на суд жюри вокальный номер на родном кумыкском языке. На сцене ее поддержали участники ансамбля «Молодость Кавказа» филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого, исполнившие лезгинку. В зрительном зале за конкурсантку болели дети, коллеги, депутаты окружного Совета, представители Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей.
Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко отметил, что за выступлением Заиры Дадаевой стоит большая личная история.
«Заира Магомедовна — учитель начальных классов школы № 19 имени Романа Катасонова. Она воспитывает в учениках патриотизм так же, как и в собственных детях. Ее супруг Рашид с 2022 года выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Кроме того, Заира занимается волонтерской деятельностью: выступает в госпиталях перед ранеными военнослужащими, участвует в сборе гуманитарной помощи и плетении маскировочных сетей», — рассказал Алексей Шимко.
Одна из главных задач конкурса — поддержка семей защитников Отечества, укрепление патриотизма и традиционных духовно-нравственных ценностей. Для Заиры Дадаевой эти принципы стали частью повседневной жизни.
«Она достойно представила Серпухов. Финал конкурса состоится в сентябре, но для нас Заира уже победитель», — подчеркнул Алексей Шимко.