Учитель из Серпухова вошла в топ-10 лучших педагогов Подмосковья

Преподаватель русского языка и литературы школы № 18 из Серпухова Дарья Гаврилина представила округ на областном этапе конкурса «Педагогический дебют-2025». Жюри высоко оценило ее работу.

Ранее Дарья стала лучшей на муниципальном этапе конкурса профмастерства в 2024 году. На областном туре она продемонстрировала высокое мастерство, инновационные подходы к преподаванию и вошла в десятку сильнейших учителей региона.

«Поздравляю с высоким результатом, желаю новых профессиональных побед и достижений! Победа Дарьи Михайловны — это не только личный успех, но и показатель высокого уровня педагогического потенциала в наших школах. Коллектив школы № 18, ученики и родители гордятся своим учителем и желают ей не останавливаться на достигнутом», — сказала заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева.