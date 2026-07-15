Учитель из Серпухова вошел в топ‑30 лучших педагогов России

14 июля Галина Кузьмина, педагог начальных классов из гимназии в Протвине, стала финалисткой всероссийского конкурса профессионального мастерства «Первый учитель». Финал состязания будет проходить с 19 по 26 сентября в Петропавловске-Камчатском.

Женщина стала одной из лучших учителей из 17 регионов России. На заключительном этапе ей предстоит защитить профессиональную честь региона в сложных практических дисциплинах.

Программа финала включает в себя проведение открытого урока для школьников, а также демонстрацию профессионального мастерства в коммуникации и выстраивании диалога с родителями.

Заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева пожелала педагогу уверенности и удачи на финальных испытаниях. Она отметила, что выход в финал — это признание профессионализма и ежедневного труда.