Учитель из Серебряных Прудов стала призером международной олимпиады

Олимпиада «ПРОФИ» — это международный конкурс, который проводится Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» с 2008 года при поддержке Министерства образования и науки Пермского края. За семнадцать лет своего существования мероприятие приобрело статус одной из самых авторитетных площадок для профессионального роста и обмена опытом среди педагогов.

«Более 100 000 учителей из различных регионов России и стран СНГ приняли участие в олимпиаде за все время ее проведения. Конкурс охватывает более 20 предметных направлений — от фундаментальных наук, таких как математика и физика, до гуманитарных дисциплин и иностранных языков, что подчеркивает его универсальность», — поделились организаторы.

Олимпиада сочетает в себе не только тестирование предметных компетенций, но и инновационные методы оценки педагогического мастерства, включая анализ кейсов, решение методических задач и демонстрацию приемов работы с учениками. Участники, показавшие лучшие результаты, получают не только дипломы, но и ценные возможности для дальнейшего повышения квалификации, участия в специализированных методических сообществах, а также для налаживания профессионального нетворкинга с коллегами из разных стран.

В образовательном учреждении отметили, что победа Наталии Прошкиной не только поднимает престиж школы и всего Серебряно-Прудского округа, но и служит вдохновляющим примером для молодых педагогов.