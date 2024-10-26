Учитель из Реутова стал участником форума классных руководителей ЦФО

Педагог из Реутова Татьяна Дымарчук поучаствовала во всероссийском форуме классных руководителей. Он прошел в Рязани. На мероприятии учитель представила свой авторский исторический квест.

Татьяна Дымарчук работает учителем начальных классов в школе № 6 в Реутове. В составе делегации Подмосковья она выступила на всероссийском форуме классных руководителей Центрального федерального округа.

Педагог презентовала коллегам авторскую настольную игру «С чего начинается Родина: Реутов. В поисках исторических сокровищ». Она посвящена историческим и культурным объектам муниципалитета.

Участники квеста с помощью карты и геометок изучают исторические и культурные объекты Реутова. Путь начинается от школьного историко-краеведческого музея, а заканчивается в музейно-выставочном центре.

В игре есть вопросы по карточкам, видеовопросы и задания с QR-кодами. Такой формат помогает в легкой форме объяснить детям важность исторической памяти и патриотизма.

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