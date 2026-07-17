Учитель из Реутова получит премию за подготовку двух стобалльниц

В лицее подмосковного Реутова учитель русского языка и литературы Елена Викторовна Курникова получит 150 тысяч рублей за подготовку двух выпускниц, получивших высший балл на ЕГЭ.

Диана Демичева получила 100 баллов по русскому языку, а Олеся Радионова — по литературе. Этот учебный год стал успешным и для других выпускников: 99 человек получили медали «За особые успехи в учении», а пятеро сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Елена Курникова рассказала, что этот успех для нее стал неожиданным. Она считает, что секрет заключается в систематической работе в течение трех лет. Подготовка началась еще в девятом классе, где они разбирали сложные случаи синтаксиса. Ученицы были мотивированы и занимались дополнительно дома.

Елена Викторовна работает в лицее с 1998 года и считает его вторым домом. Свой выбор профессии она объясняет влиянием школьного учителя Нелли Николаевны Еременко. Сейчас педагог видит свою миссию в том, чтобы дать детям прочные знания. Она считает, что тесная связь с учениками строится на честности.

Расставание с выпускниками далось Елене Викторовне тяжело. Однако связь не рвется: бывшие ученики часто возвращаются в лицей, звонят и пишут. По мнению педагога, это является главной наградой за труд.