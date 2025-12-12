Учитель из Подольска победил в областном конкурсе «Педагогический дебют»

В этом году в состязании приняли участие 54 педагога, оказавшиеся лучшими на муниципальных этапах. Одним из победителей стала учитель истории и обществознания гимназии имени Подольских курсантов Юлия Гусева.

Любовь к профессии у Юлии Гусевой зародилась еще в школе: во время дня самоуправления она впервые попробовала вести уроки. После университета получила диплом и вернулась в родные стены гимназии, где училась 11 лет, и вот уже три года преподает свой предмет детям.

«Быть учителем — это значит быть психологом, актером, погружаться в проблемы детей, постоянно узнавать что-то новое, потому что программы меняются, дети все разные», — поделилась Юлия Гусева.