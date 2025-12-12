Учитель из Подольска победил в областном конкурсе «Педагогический дебют»
В этом году в состязании приняли участие 54 педагога, оказавшиеся лучшими на муниципальных этапах. Одним из победителей стала учитель истории и обществознания гимназии имени Подольских курсантов Юлия Гусева.
Любовь к профессии у Юлии Гусевой зародилась еще в школе: во время дня самоуправления она впервые попробовала вести уроки. После университета получила диплом и вернулась в родные стены гимназии, где училась 11 лет, и вот уже три года преподает свой предмет детям.
«Быть учителем — это значит быть психологом, актером, погружаться в проблемы детей, постоянно узнавать что-то новое, потому что программы меняются, дети все разные», — поделилась Юлия Гусева.
Педагог активно использует на уроках современные цифровые технологии, в том числе искусственный интеллект. На занятиях ученики буквально путешествуют: например, с помощью панорамы они оказываются в самом сердце столицы — в Кремле. Этот нестандартный подход педагог продемонстрировала на региональном этапе конкурса «Педагогический дебют».
Юлия Гусева также провела лекцию о клиповом мышлении и урок с использованием цифровой копии музея Подольских курсантов. Дети из города Орехово-Зуево смогли виртуально переместиться в музей и посмотреть на экспонаты, которые он бережно хранит десятки лет.
Учитель познакомила школьников с вооружением Подольских курсантов, защищавших Ильинские рубежи. Ребята увидели цифровую реконструкцию пулемета Дегтярева, винтовки Мосина и другое снаряжение. В следующем году Юлия Гусева планирует подавать заявку на всероссийский этап конкурса, где поделится с коллегами своими методиками, уже отмеченными на муниципальном и региональном уровнях.