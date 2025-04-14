Учитель из Подмосковья прошел переподготовку в МГИМО благодаря гранту

Преподаватель русского языка и литературы из школы № 2 Сергиево-Посадского округа Мария Хачатурова прошла обучение в МГИМО по направлению «Менеджмент». Это стало возможным благодаря гранту от банка ВТБ, который она получила за победу в конкурсе «Учитель года Подмосковья-2023».

Курс, который проходила Хачатурова, назывался «Современные технологии эффективных коммуникаций в управлении, переговорах и социальном влиянии». В рамках программы она изучила, как развивать личные навыки влияния, работать с психологией убеждения и выстраивать взаимодействие в коллективе. Также на обучении уделили внимание переговорам, организационным коммуникациям и публичному влиянию.

В Минобразования Подмосковья отметили, что полученные знания помогут учителю не только в преподавании, но и в улучшении работы школы — в общении с учениками, родителями и коллегами.